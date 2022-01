Il trailer di After Life 3, l’ultima missione di Tony su Netflix dal 14 gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) Il trailer di After Life 3, diffuso da Netflix a Capodanno, ricorda al pubblico della malinconica serie di Ricky Gervais l’appuntamento con l’ultimo capitolo, la stagione d’addio, in arrivo venerdì 14 gennaio nel catalogo della piattaforma. Il trailer di After Life 3 è incentrato sul protagonista Tony Johnson, lo scrittore interpretato da Gervais che la trama ha seguito nel corso delle stagioni attraverso il lutto per la morte per cancro della moglie Lisa e il percorso di generosità e altruismo intrapreso per uscirne: ora il giornalista della fittizia cittadina di Tambury ha un’ultima missione da compiere, disperdere le ceneri di suo padre, mentre realizza una volta per tutte che “prendersi cura delle cose è ciò che ... Leggi su optimagazine (Di sabato 1 gennaio 2022) Ildi3, diffuso daa Capodanno, ricorda al pubblico della malinconica serie di Ricky Gervais l’appuntamento con l’ultimo capitolo, la stagione d’addio, in arrivo venerdì 14nel catalogo della piattaforma. Ildi3 è incentrato sul protagonistaJohnson, lo scrittore interpretato da Gervais che la trama ha seguito nel corso delle stagioni attraverso il lutto per la morte per cancro della moglie Lisa e il percorso di generosità e altruismo intrapreso per uscirne: ora il giornalista della fittizia cittadina di Tambury ha un’ultimada compiere, disperdere le ceneri di suo padre, mentre realizza una volta per tutte che “prendersi cura delle cose è ciò che ...

