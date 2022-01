Gas e nucleare fonti green? L’Ue tira dritto. E Salvini stavolta è con l’Europa: «Referendum e tavolo sulle bollette» (Di sabato 1 gennaio 2022) Il nucleare e gas sono i nuovi cavalli di battaglia della Lega contro i rincari delle bollette. E il segretario del Carroccio Matteo Salvini dice di esser pronto a «raccogliere firme per un Referendum che porti il nostro Paese in un futuro energetico indipendente, sicuro e pulito, perché l’Italia su questo punto, non può stare ferma». Proposta che già infiamma lo scontro nella maggioranza, con il grillino Crippa che boccia la sola idea di riconsiderare il ritorno dell’energia nucleare in Italia: «Sono ricette vecchie e sbagliate – dice il deputato – Salvini inizi dicendoci in quali territori insedierebbe le centralie in quali vuole portare le scorie radioattive». E oggi, 1 gennaio, la Commissione Ue ha fatto sapere che fino al prossimo 12 gennaio gli Stati membri potranno contribuire ... Leggi su open.online (Di sabato 1 gennaio 2022) Ile gas sono i nuovi cavalli di battaglia della Lega contro i rincari delle. E il segretario del Carroccio Matteodice di esser pronto a «raccogliere firme per unche porti il nostro Paese in un futuro energetico indipendente, sicuro e pulito, perché l’Italia su questo punto, non può stare ferma». Proposta che già infiamma lo scontro nella maggioranza, con il grillino Crippa che boccia la sola idea di riconsiderare il ritorno dell’energiain Italia: «Sono ricette vecchie e sbagliate – dice il deputato –inizi dicendoci in quali territori insedierebbe le centralie in quali vuole portare le scorie radioattive». E oggi, 1 gennaio, la Commissione Ue ha fatto sapere che fino al prossimo 12 gennaio gli Stati membri potranno contribuire ...

matteosalvinimi : Sembra che finalmente anche la Commissione???? si prepari a riconoscere gas e nucleare come “energie Green”. L’Italia… - LegaSalvini : ++ BOLLETTE, SALVINI: “L’EUROPA VUOLE RICONOSCERE GAS E NUCLEARE COME ENERGIE PULITE, LEGA PRONTA A CHIEDERE IL REF… - matteosalvinimi : …alle rinnovabili, preveda anche maggiore produzione di gas e, soprattutto, il ritorno alla ricerca sul nucleare pu… - DaniaFalzolgher : RT @confundustria: Commissione Ue, via libera a nucleare e gas come fonti utili per la transizione verde. All’atomo aiuti fino al 2045. 'N… - MattiaGallo17 : RT @GabrieleIuvina1: La Commissione UE includerà l'energia nucleare e il gas naturale, secondo regole ben precise, nel suo regolamento tass… -