Fognini inviato all' Atp Cup | il Capodanno degli azzurri

(Di sabato 1 gennaio 2022) Fabio ha registrato questi video nel "ritiro" della squadra azzurra in Australia dove è scattata l'Atp Cup. Ecco il

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fognini inviato

Fabio ha registrato questi video nel "ritiro" della squadra azzurra in Australia dove è scattata l'Atp Cup. Ecco il...ha iniziato ad allenarsi in vista della prossima stagione e in un video - messaggiodurante ... dove rappresenterà l'Italia insieme a Jannik Sinner , Lorenzo Sonego , Fabioe Simone ...