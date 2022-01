Chi è John Malkovich: curiosità e vita privata dell’attore americano (Di sabato 1 gennaio 2022) John Malkovich è un attore, produttore cinematografico e regista statunitense che ha interpretato molti film culto del cinema internazionale. Alcuni suoi più grandi successi sono “Red”; “La maschera di ferro” con Leonardo di Caprio ma anche “Mary Reilly”. A lui è ispirato anche il film di Charlie Kaufman “Essere John Malkovich”. L’attore John Gavin Malkovich nasce nell’Illinois, USA, il 9 dicembre 1953, figlio di un editore di origini croate e di una giornalista. La sua famiglia ha avuto un ruolo importante nel portare le idee ambientaliste nello Stato dell’Illinois. Da piccolo soffriva di sovrappeso ma, durante il liceo, riesce a perdere peso drasticamente praticando il football. Inoltre durante l’adolescenza si appassiona alla musica e impara a suonare diversi strumenti. Si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 gennaio 2022)è un attore, produttore cinematografico e regista statunitense che ha interpretato molti film culto del cinema internazionale. Alcuni suoi più grandi successi sono “Red”; “La maschera di ferro” con Leonardo di Caprio ma anche “Mary Reilly”. A lui è ispirato anche il film di Charlie Kaufman “Essere”. L’attoreGavinnasce nell’Illinois, USA, il 9 dicembre 1953, figlio di un editore di origini croate e di una giornalista. La sua famiglia ha avuto un ruolo importante nel portare le idee ambientaliste nello Stato dell’Illinois. Da piccolo soffriva di sovrappeso ma, durante il liceo, riesce a perdere peso drasticamente praticando il football. Inoltre durante l’adolescenza si appassiona alla musica e impara a suonare diversi strumenti. Si ...

