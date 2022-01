Almanacco del 01-01-2022 ore 07 | 30

(Di sabato 1 gennaio 2022)del giorno sabato primo gennaioBuon anno dalla redazione da parte di Francesco Vitale oggi si festeggia Maria Santissima Madre di Dio il nome Maria deriva dall’ebraico Miriam significa amata da Maria è derivato il termine anche marionetta con cui nel Medioevo si ricavano gli interpreti delle rappresentazioni sacre vediamo infine era il nome dato alla Stella Polare la stella dei naviganti proverbio dice tempo bello a capodanno bel tempo tutto l’anno sono nati oggi lo studi medici Claudio Villa Cesare Paciotti Noi andiamo a fare gli auguri in questo inizio d’anno e quindi Intanto andiamo a salutare auguriamo un buon anno ci hanno scritto anche oggi primo gennaio Sabrina Greta SofìValentina buona giornata a ciascuno di voi tantissimi auguri di buon compleanno Ti facciamo in particolare A Roberta andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo ...

1 Gennaio 1882 ? Apertura della galleria ferroviaria del San Gottardo - 1 Gennaio 1880 ? Inizia la costruzione del Canale di Panama - 1 Gennaio 1788 ? Viene pubblicata la prima edizione del The Times - 1 Gennaio 1700 ? La Russia adotta la numerazione occidentale del Calendario giuliano

Calendario esono edizioni con la filosofia"buon vivere"". "SEGUIR LA NATURA PER VIVERE FELICI' Voi vi fregiate, a giusto titolo, della lungimiranza di "Barbanera" ambientalista con ...giorno venerdì 31 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa di San Silvestro e nome che deriva dal termine latino Sylvester con significato di Silvestri che vive o proviene ...Firenze, 31 dicembre 2021 - Il 31 dicembre 335 moriva papa Silvestro, celebrato l’ultimo giorno dell’anno e non a caso. E persino il termine ‘calendario’ ha un’origine latina: deriva da ‘calende’, pri ...Si chiude un 2021 che, per lo sport italiano, è stato un anno a dir poco indimenticabile, quasi ineguagliabile, per le imprese regalateci da personaggi che resteranno impressi anche alle generazioni f ...