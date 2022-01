Allarme Covid: due giocatori del Napoli finiscono in isolamento (Di sabato 1 gennaio 2022) Malcuit e Petagna sono in isolamento domiciliare per essere stati a contatto con dei positivi al Covid-19. I due sono in attesa dell’esito del tampone molecolare e quindi non prenderanno parte agli allenamenti. Nella giornata di ieri è risultato positivo anche il tampone di Elmas, che si aggiunge alla lista insieme a Lozano ed Osimhen. Kevin Malcuit Questo il comunicato ufficiale del Napoli: “Si comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19.” Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 1 gennaio 2022) Malcuit e Petagna sono indomiciliare per essere stati a contatto con dei positivi al-19. I due sono in attesa dell’esito del tampone molecolare e quindi non prenderanno parte agli allenamenti. Nella giornata di ieri è risultato positivo anche il tampone di Elmas, che si aggiunge alla lista insieme a Lozano ed Osimhen. Kevin Malcuit Questo il comunicato ufficiale del: “Si comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al-19.” Simone Borghi

Advertising

Corriere : Covid, l’allarme degli anestesisti: «Troppi no vax rifiutano le cure, ma non abbandoniamoli» - GoalItalia : #JuveNapoli di nuovo a rischio per Covid? L'ASL Napoli 2: 'Situazione da monitorare' ? - Agenzia_Ansa : La pandemia sta bloccando di nuovo turismo e ristorazione. L'allarme arriva dalla Confesercenti che stima, senza un… - Adriano48R : RT @ItaliaJoseph: Il 74% dei morti di Covid è vaccinato: l’allarme choc dal Regno Unito - isamiccoli52 : RT @tempoweb: 'Vaccino obbligatorio ai bambini', il pediatra lancia l'allarme su Omicron #covid #varianteomicron #1gennaio #iltempoquotidia… -