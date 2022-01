AEW | Confermata la presenza di MJF per il primo episodio di Dynamite in onda su TBS 02 01 2022

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 1 gennaio 2022) MJF sarà protagonista di un match durante la prima puntata difirmata TBS. Nello scorsodi Rampage è stato annunciato un incontro tra il fresco vincitore delDiamond Ring e un avversario che non è stato ancora rivelato. AEW sbarca su TBS C’è molta attesa per questo debutto dello show di Tony Khan sul nuovo canale statunitense, dovuta anche alla conferma del main event che vedrà “Hangman” Adam Page difendere nuovamente la sua cintura dall’assalto di Bryan Danielson, ancora imbattuto in All Elite. Qui riportati gli incontri confermati finora: AEW World Championship Match Hangman Page vs. Bryan Danielson AEW World Tag Team Championship Match Lucha Bros vs. Jurassic Express TBS Women’s Championship Tournament Finals Ruby Soho vs. Jade Cargill Malakai Black vs. Brian Pillman Jr. MJF vs. ...