UFFICIALE – Francesco Renzi approda al Poggibonsi (Di venerdì 31 dicembre 2021) In ottica mercato, colpo per il Poggibonsi che si assicura il giovanissimo attaccante Francesco Renzi. Classe 2001, figlio dell'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il giovane calciatore approda così in Serie D nel Girone E, per aiutare la squadra toscana a disputare una buona stagione. Attualmente secondi in classifica, i ragazzi del Poggibonsi cercano rinforzi per puntare al primo posto e tentare la promozione in Lega Pro. Poggibonsi, ecco Francesco Renzi Giovanissimo, Francesco Renzi ha già qualche esperienza dopo aver girato diverse realtà. L'attaccante 20enne ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con il Pontassieve, con la Settignanese e con l'Unione Sportiva Affrico, di Firenze.

