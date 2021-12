Serie A | quando a San Silvestro si giocarono due partite consecutive all’Olimpico

Leggi su sportface

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Tutto il mondo si appresta a salutare il 2021 e ad accogliere il 2022. Ma il 31 dicembre, San, per gli appassionati di sport e nel particolare di calcio, non è una data qualunque. In questo giorno, nel 1955, si assistette ad un evento magari non unico, ma sicuramente raro. Roma-Atalanta era stata programmata come anticipo della tredicesima di unaA all’epoca ancora a 18 squadre. Era in ballo anche Napoli-Fiorentina, con i partenopei che non potevano giocare nel proprio stadio, a causa di un’ultima giornata di squalifica da scontare. Si optò, quindi, per far disputare entrambe leallo Stadio Olimpico della Capitale, una dietro l’altra, dando vita anche a quello che fu di fatto il primo lunch match della storia. Si diede, infatti, priorità al match dei giallorossi contro i bergamaschi, fissato alle 12:30, in cui ...