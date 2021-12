“Scusa, qui è Ameri...”. Sessant'anni fa la prima rivoluzione a “Tutto il calcio...” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Chiese Scusa e niente fu più come prima. La radio gracchiò, in lontananza si sentiva l’eco di un gol. Ci fu un attimo eterno, custodiva una sfumata felicità in arrivo. Erano quelli tempi educati, per casa si girava con le pattine, quando in una stanza entrava una signora ci si alzava e se si interrompeva qualcuno ci si Scusava in anticipo. Si qualificò: Ameri. “Scusa, è Ameri”. Con la voce che per l’emozione ballava il tip-tap sulle corde vocali annunciò che a Milano la Roma era passata in vantaggio, il minuto era il trentacinquesimo del secondo tempo, aveva segnato Pedro Manfredini. Succedeva esattamente Sessanta anni fa, nell’ultimo giorno di un anno – il 1961 – che sarebbe stato ricordato per altri svariati motivi. Il giovane favoloso Bob Dylan ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Chiesee niente fu più come. La radio gracchiò, in lontananza si sentiva l’eco di un gol. Ci fu un attimo eterno, custodiva una sfumata felicità in arrivo. Erano quelli tempi educati, per casa si girava con le pattine, quando in una stanza entrava una signora ci si alzava e se si interrompeva qualcuno ci siva in anticipo. Si qualificò:. “, è”. Con la voce che per l’emozione ballava il tip-tap sulle corde vocali annunciò che a Milano la Roma era passata in vantaggio, il minuto era il trentacinquesimo del secondo tempo, aveva segnato Pedro Manfredini. Succedeva esattamentefa, nell’ultimo giorno di un anno – il 1961 – che sarebbe stato ricordato per altri svariati motivi. Il giovane favoloso Bob Dylan ...

“Scusa, qui è Ameri...”. Sessant'anni fa la prima rivoluzione a “Tutto il calcio...” Il Foglio Lukaku: 'Voglio tornare all'Inter, qui al Chelsea non sto bene'. Poi chiede scusa ai tifosi Dovevo parlare prima con i tifosi, perché le cose che hanno fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono a vita. Spero di tornare prima o poi'. In una lung ...

