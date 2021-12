Scopre di essere positiva in volo: viaggia chiusa nel bagno da Chicago a Reykjavik (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ha fatto un test covid a bordo di un volo Icelandair da Chicago a Reykjavik. Ed è risultata positiva. Marisa Fotieo ha subito temuto per gli altri passeggeri, 150 e ha chiesto così l’assistenza del personale di bordo. Nessun posto “distanziato” a disposizione, una soluzione: chiudersi in bagno. Così la donna è rimasta nel piccolo spazio per le restanti 4 ore di volo e la hostess ha provveduto a portarle cibo e acqua. Mentre si trovava in bagno, Fotieo ha realizzato un video che ha postato su TikTok e che ha ottenuto milioni di visualizzazioni. Alla Cnn, la donna ha spiegato di aver fatto due tamponi molecolari prima di salire, risultati negativi e di aver già fatto anche la terza dose di vaccino. Appena atterrata in Islanda è stata portata in un hotel per una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ha fatto un test covid a bordo di unIcelandair da. Ed è risultata. Marisa Fotieo ha subito temuto per gli altri passeggeri, 150 e ha chiesto così l’assistenza del personale di bordo. Nessun posto “distanziato” a disposizione, una soluzione: chiudersi in. Così la donna è rimasta nel piccolo spazio per le restanti 4 ore die la hostess ha provveduto a portarle cibo e acqua. Mentre si trovava in, Fotieo ha realizzato un video che ha postato su TikTok e che ha ottenuto milioni di visualizzazioni. Alla Cnn, la donna ha spiegato di aver fatto due tamponi molecolari prima di salire, risultati negativi e di aver già fatto anche la terza dose di vaccino. Appena atterrata in Islanda è stata portata in un hotel per una ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, scopre di essere positiva in volo: si autoisola nella toilette dell'aereo #Covid - repubblica : Scopre di essere positiva in aereo, chiusa e 'isolata' in bagno per tutta la durata del volo - gettasofia : RT @autocostruttore: Scopre di essere positiva in aereo, chiusa e 'isolata' in bagno per tutta la durata del volo È già tanto che non l'abb… - MarK7196 : Io •I 'novax' non sono feccia. Non si definiscono 'novax' perchè non esiste nessun 'vax'. Non sei affatto immune. '… - RaffyB_68 : RT @autocostruttore: Scopre di essere positiva in aereo, chiusa e 'isolata' in bagno per tutta la durata del volo È già tanto che non l'abb… -