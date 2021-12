Olimpiadi Invernali Pechino 2022: quando cominciano, date, programma, orari giornalieri (Di venerdì 31 dicembre 2021) Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 si disputeranno dal 2 al 20 febbraio. La capitale cinese ospiterà la 24ma edizione dei Giochi riservati agli sport della neve e del ghiaccio, a quattro anni di distanza dalla kermesse a cinque cerchi andata in scena a PyeongChang nel 2018. Si resterà ancora in Asia e Pechino sarà la prima città nella storia ad avere ospitato la rassegna a cinque cerchi sia in versione estiva (nel 2008) che in quella invernale. La Cerimonia d’Apertura è programmata per il 4 febbraio, ma già nei due giorni precedenti assisteremo ad alcuni eventi (come, ad esempio, il torneo di doppio misto per il curling). Gli appassionati italiani saranno chiamati a delle maratone notturne, poiché il massiccio fuso orario (in Cina sono avanti sette ore rispetto a ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ledisi disputeranno dal 2 al 20 febbraio. La capitale cinese ospiterà la 24ma edizione dei Giochi riservati agli sport della neve e del ghiaccio, a quattro anni di distanza dalla kermesse a cinque cerchi andata in scena a PyeongChang nel 2018. Si resterà ancora in Asia esarà la prima città nella storia ad avere ospitato la rassegna a cinque cerchi sia in versione estiva (nel 2008) che in quella invernale. La Cerimonia d’Apertura èta per il 4 febbraio, ma già nei due giorni precedenti assisteremo ad alcuni eventi (come, ad esempio, il torneo di doppio misto per il curling). Gli appassionati italiani saranno chiamati a delle maratone notturne, poiché il massiccio fusoo (in Cina sono avanti sette ore rispetto a ...

Advertising

pauldeb891 : Malagò che dice che non è mai successo che due eventi a cinque cerchi fossero così ravvicinati (Tokyo 2021-Pechino… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @Unomattina: #Covid: in Cina l’attenzione è massima in attesa delle prossime olimpiadi invernali. Lockdown rigidissimo per i 13 milioni… - Valedance11 : RT @Unomattina: #Covid: in Cina l’attenzione è massima in attesa delle prossime olimpiadi invernali. Lockdown rigidissimo per i 13 milioni… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: Sofia #Goggia pronta a ripartire La bergamasca si è allenata in #ValDiFassa e ha testato nuovi materiali in vista delle olim… - RaiSport : Sofia #Goggia pronta a ripartire La bergamasca si è allenata in #ValDiFassa e ha testato nuovi materiali in vista… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Invernali Startup, a Courmayeur nasce 'Champagne a porter' Le prossime aperture identificate sono: Porto Cervo, Forte dei Marmi e Milano, a cui seguiranno altre località tra cui Cortina, per iniziare a brindare alle Olimpiadi invernali del 2026. Il progetto,...

Malagò: '2021 anno da incorniciare, abbiamo fatto miracoli' Malagò si è poi espresso in merito ai Giochi Invernali: ' C'è curiosità riguardo al pubblico, hanno ... Se salta quest'appuntamento, un atleta salta le Olimpiadi per nove anni '.

Olimpiadi invernali, Roda fiducioso: "Saremo pronti. Tuteleremo la salute degli atleti" QUOTIDIANO NAZIONALE Giochi Olimpici Invernali a Pechino 4-20 - Giochi Olimpici Invernali a Pechino 5-6 - Judo: Torneo di Parigi 5-6 - Rugby: 6 Nazioni (Francia-Italia il 6) 10-13 - Basket donne: qualificazioni Mondiali. 12-13 - Rugby: 6 Nazioni (Italia-Ing ...

Le sfide europee del 2022: COVID, economia, migrazione Il prossimo sarà ancora contraddistinto dall'emergenza Coronavirus. I risultati della lotta alla pandemia avranno ricadute dirette sui temi principali dell'attualità europea, come economia, lavoro e m ...

Le prossime aperture identificate sono: Porto Cervo, Forte dei Marmi e Milano, a cui seguiranno altre località tra cui Cortina, per iniziare a brindare alledel 2026. Il progetto,...Malagò si è poi espresso in merito ai Giochi: ' C'è curiosità riguardo al pubblico, hanno ... Se salta quest'appuntamento, un atleta salta leper nove anni '.4-20 - Giochi Olimpici Invernali a Pechino 5-6 - Judo: Torneo di Parigi 5-6 - Rugby: 6 Nazioni (Francia-Italia il 6) 10-13 - Basket donne: qualificazioni Mondiali. 12-13 - Rugby: 6 Nazioni (Italia-Ing ...Il prossimo sarà ancora contraddistinto dall'emergenza Coronavirus. I risultati della lotta alla pandemia avranno ricadute dirette sui temi principali dell'attualità europea, come economia, lavoro e m ...