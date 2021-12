Nicola Vivarelli svela perché ha rifiutato il Gf Vip 6 e confessa di voler partecipare all’Isola 16: “L’unico problema è che…” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nicola Viverelli ha rivelato di aver ricevuto una proposto da parte degli autori del Gf Vip. L’ex cavaliere è stato ospite di Francesco Fredella nella trasmissione radiofonica Trends & Celebrities su Rtl 102.5 News. La produzione avrebbe voluto Nicola nel cast del programma condotto da Alfonso Signorini. Vivarelli, però, a quei tempi dovette rifiutare per motivi di lavoro: Mi chiamarono e mi proposero il Grande Fratello Vip, ma per impegni lavorativi non ho potuto prendervi parte. È stato un periodo molto difficile, da settembre ad oggi ho studiato e ho conseguito la tanto attesa patente da Primo Ufficiale della Marina. Il primo traguardo è stato ottenuto. Tuttavia l’ex corteggiatore di Gemma Galgani, che ultimamente è stato molto chiacchierato per alcuni video pubblicati su TikTok, non ha escluso la possibilità di ... Leggi su isaechia (Di venerdì 31 dicembre 2021)Viverelli ha rivelato di aver ricevuto una proposto da parte degli autori del Gf Vip. L’ex cavaliere è stato ospite di Francesco Fredella nella trasmissione radiofonica Trends & Celebrities su Rtl 102.5 News. La produzione avrebbe volutonel cast del programma condotto da Alfonso Signorini., però, a quei tempi dovette rifiutare per motivi di lavoro: Mi chiamarono e mi proposero il Grande Fratello Vip, ma per impegni lavorativi non ho potuto prendervi parte. È stato un periodo molto difficile, da settembre ad oggi ho studiato e ho conseguito la tanto attesa patente da Primo Ufficiale della Marina. Il primo traguardo è stato ottenuto. Tuttavia l’ex corteggiatore di Gemma Galgani, che ultimamente è stato molto chiacchierato per alcuni video pubblicati su TikTok, non ha escluso la possibilità di ...

