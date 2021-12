Napoli, addio di Insigne ad un passo: avete sentito? (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Insigne, sì al Toronto: c’è l’accordo”. Il capitano del Napoli sarebbe pronto a dire sì al Toronto secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo che le prime indiscrezioni erano già circolate nei giorni scorsi. Lorenzo Insigne L’attaccante azzurro ha rifiutato la proposta di rinnovo ricevuta dal presidente De Laurentis (3,5 milioni) e da domani sarà libero di firmare con un altro club. La storia d’amore tra Insigne e il Napoli sembra ormai giunta al capolinea: il Toronto ha proposto un quinquennale da 7,75 milioni di euro annui compresi i bonus, più benefit (casa, auto, voli). L’accordo tra le due parti è ormai questione di tempo, si attende solo la firma. SANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 dicembre 2021) “, sì al Toronto: c’è l’accordo”. Il capitano delsarebbe pronto a dire sì al Toronto secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo che le prime indiscrezioni erano già circolate nei giorni scorsi. LorenzoL’attaccante azzurro ha rifiutato la proposta di rinnovo ricevuta dal presidente De Laurentis (3,5 milioni) e da domani sarà libero di firmare con un altro club. La storia d’amore trae ilsembra ormai giunta al capolinea: il Toronto ha proposto un quinquennale da 7,75 milioni di euro annui compresi i bonus, più benefit (casa, auto, voli). L’accordo tra le due parti è ormai questione di tempo, si attende solo la firma. SANTO ROMEO

Advertising

ciropellegrino : Addio a #RenatoScarpa, dolcissimo interprete del cinema e del teatro. #Napoli ti vuole bene per Robertino, per Cazz… - sportmediaset : #Insigne dice addio al Napoli: accordo faraonico con Toronto. #SportMediaset - Progen20 : RT @ciropellegrino: Addio a #RenatoScarpa, dolcissimo interprete del cinema e del teatro. #Napoli ti vuole bene per Robertino, per Cazzanig… - soloioenessuno : RT @ciropellegrino: Addio a #RenatoScarpa, dolcissimo interprete del cinema e del teatro. #Napoli ti vuole bene per Robertino, per Cazzanig… - gio_spagnuolo : RT @ciropellegrino: Addio a #RenatoScarpa, dolcissimo interprete del cinema e del teatro. #Napoli ti vuole bene per Robertino, per Cazzanig… -