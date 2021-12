Mattarella: figlio prof morto in esplosione, 'lettera mio padre non sarà mai dimenticata' (2) (Di venerdì 31 dicembre 2021) (Adnkronos) - Lasciando i suoi studenti, tre anni fa, il professore Carmina aveva dedicato loro bellissime parole: "Vorrei che sapeste che una delle mie felicità consiste nel sentirmi ricordato; una delle mie gioie è sapervi affermati nella vita; una delle mie soddisfazioni la coscienza e la consapevolezza di avere tentato di insegnarvi che la vita non è un gratta e vinci: la vita si abbranca, si azzanna, si conquista. Ho imparato qualcosa da ciascuno di voi, e da tutti la gioia di vivere, la vitalità, il dinamismo, l'entusiasmo, la voglia di lottare". Dopo il crollo di Ravanusa, dove sono morte nove persone, centinaia di ex studenti hanno scritto sulla pagina Facebook del docente, molti messaggi affettuosi, di ricordi, di parole scritte per lui: "Ti saremo per sempre immensamente grati". "È il prof che segna la tua strada", dicono in molti. Gioacchino ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) (Adnkronos) - Lasciando i suoi studenti, tre anni fa, ilessore Carmina aveva dedicato loro bellissime parole: "Vorrei che sapeste che una delle mie felicità consiste nel sentirmi ricordato; una delle mie gioie è sapervi affermati nella vita; una delle mie soddisfazioni la coscienza e la consapevolezza di avere tentato di insegnarvi che la vita non è un gratta e vinci: la vita si abbranca, si azzanna, si conquista. Ho imparato qualcosa da ciascuno di voi, e da tutti la gioia di vivere, la vitalità, il dinamismo, l'entusiasmo, la voglia di lottare". Dopo il crollo di Ravanusa, dove sono morte nove persone, centinaia di ex studenti hanno scritto sulla pagina Facebook del docente, molti messaggi affettuosi, di ricordi, di parole scritte per lui: "Ti saremo per sempre immensamente grati". "È ilche segna la tua strada", dicono in molti. Gioacchino ...

