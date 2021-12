Macerata, incendio in appartamento: due morti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Due morti per un incendio in casa a Macerata. Le fiamme sono divampate questa mattina intorno alle 7 nell’appartamento di Alberto Cameli, di 66 anni, e sua sorella Anna, di 65 anni, fratello e sorella rimasti uccisi nel rogo. Sono stati i vicini a dare l'allarme quando hanno visto uscire del fumo dall'abitazione del condominio in via Severini e sentito un forte odore di bruciato. In corso le indagini Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'intero stabile ma per i due non c'era più nulla da fare. Nell’incendio sono morti anche il cane e il gatto. I pompieri hanno ritrovato il corpo dell'uomo in cucina e della donna, portatrice di handicap, in camera da letto. L'appartamento è stato posto sotto sequestro: polizia ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dueper unin casa a. Le fiamme sono divampate questa mattina intorno alle 7 nell’di Alberto Cameli, di 66 anni, e sua sorella Anna, di 65 anni, fratello e sorella rimasti uccisi nel rogo. Sono stati i vicini a dare l'allarme quando hanno visto uscire del fumo dall'abitazione del condominio in via Severini e sentito un forte odore di bruciato. In corso le indagini Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'intero stabile ma per i due non c'era più nulla da fare. Nell’sonoanche il cane e il gatto. I pompieri hanno ritrovato il corpo dell'uomo in cucina e della donna, portatrice di handicap, in camera da letto. L'è stato posto sotto sequestro: polizia ...

