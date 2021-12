L' ascesa di Puma | dopo Neymar ecco Jorginho

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ascesa Puma

90min

... la formazione per il prossimo anno a bordo delle FordRally1 ibride si completa con Adrien Fourmaux. Il giovane francese è stato protagonista di unaimplacabile nella stagione 2021, fino ...... che dirà molto sulle ambizioni stagionali del ''. Andando con ordine, nella prima delle tre ... La formazione lombarda è in grandee potrebbe addirittura provare l'aggancio a Montecchio in ...Jorginho lascia la Nike, firmando un nuovo contratto di sponsorizzazione con Puma. Il centrocampista italiano e protagonista della cavalcata trionfale dell'Italia agli Europei lascia quindi il colosso ...Chiusura del 23 dicembre Nuovo spunto rialzista per Puma, parte del DAX, che guadagna bene e porta a casa un +0,48%. Operatività odierna.