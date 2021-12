Covid, oggi al GOM di Reggio Calabria 11 ricoveri e 3 dimissioni. Sono 116 i pazienti positivi in ospedale, tutti i DATI (Di venerdì 31 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 31 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

borghi_claudio : *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: - sbonaccini : L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - mauroferraris67 : RT @L3onard___: Quelli che dicevano che avrebbero fatto il vaccino per salvaguardare il prossimo, sono gli stessi che oggi non vogliono far… - marianevacannas : RT @gallina_di: Covid oggi Italia, Zangrillo: 'Dati su tamponi e incidenza sono FALSI' ?? NON NE ABBIAMO MAI DUBITATO ?@azangrillo? ?? ?@Pal… -