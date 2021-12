Covid | Cartabellotta Gimbe | Per frenare i contagi servono altre misure

(Di venerdì 31 dicembre 2021) 'Pervelocemente'. È il monito di Nino, presidente della Fondazioneche, a 'Pomeriggio Cinque News' è intervenuto per commentare le nuove ...

'Per frenare i contagi velocemente servono altre misure'. È il monito di Nino, presidente della Fondazione Gimbe che, a 'Pomeriggio Cinque News' è intervenuto per ... Leggi Anche, ...Il dilagare della variante Omicron delsconvolge il mondo dello sport mondiale. L'impennata dei contagi sta scombinando i piani delle ... "Un azzardo" Siluro dia Draghi, il boomerang ...Il presidente della Fondazione Gimbe a "Pomeriggio Cinque News": "Si rischia di arrivare a 2 milioni di positivi" ...Ultime notizie, ultim'ora oggi covid: la Lombardia tornerà in zona gialla a partire dalla giornata di lunedì 3 gennaio 2022. L'annuncio ...