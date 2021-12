Covid: a Rho-Fiera dal 4 gennaio attive 10 linee per gestione tamponi (2) (Di venerdì 31 dicembre 2021) (Adnkronos) - Anche sul territorio delle altre Ats, si registra una partecipazione importante del privato. Bergamo: Humanitas, Iob (gruppo San Donato), Casa di cura San Francesco, Politerapica, Centro biomedico Bergamasco; Brescia: Poliambulanza, Istituto clinico S. Anna, Maugeri; Brianza: Glab, Bianalisi, Congregazione Suore misericordine San Gerardo, Istituti clinici Zucchi; Insubria: centro polispecialistico Beccaria, Lifebrain, Toma Advanced; Istituto clinico Mater Domini, Provincia Lombardo-Veneta dell'ordine ospedaliero Di San Giovanni Di Dio Fatebenefratelli; Pavia: Maugeri; Valpadana: ospedale Suzzara, ospedale San Pellegrino. "Il coinvolgimento del privato - conclude la nota - potrà essere ulteriormente rafforzato attraverso specifici provvedimenti di Regione Lombardia in fase di emanazione. Questi prevedono, in particolare, la possibilità per le Ats di stipulare contratti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) (Adnkronos) - Anche sul territorio delle altre Ats, si registra una partecipazione importante del privato. Bergamo: Humanitas, Iob (gruppo San Donato), Casa di cura San Francesco, Politerapica, Centro biomedico Bergamasco; Brescia: Poliambulanza, Istituto clinico S. Anna, Maugeri; Brianza: Glab, Bianalisi, Congregazione Suore misericordine San Gerardo, Istituti clinici Zucchi; Insubria: centro polispecialistico Beccaria, Lifebrain, Toma Advanced; Istituto clinico Mater Domini, Provincia Lombardo-Veneta dell'ordine ospedaliero Di San Giovanni Di Dio Fatebenefratelli; Pavia: Maugeri; Valpadana: ospedale Suzzara, ospedale San Pellegrino. "Il coinvolgimento del privato - conclude la nota - potrà essere ulteriormente rafforzato attraverso specifici provvedimenti di Regione Lombardia in fase di emanazione. Questi prevedono, in particolare, la possibilità per le Ats di stipulare contratti di ...

