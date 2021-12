Ciampino | sequestrati 22 mila botti di capodanno

Leggi su italiasera

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Anno nuovo, abitudini vecchie: il solito refrain disi ripete anche questa volta.e fuochi d’artificio illegali ovunque, e la Capitale non va eccezioni: a22e un negoziante denunciato. I Finanzieri di Frascati hanno infatti scoperto e sequestrato, all’interno di un negozio gestito da cittadini cinesi oltre 22.000 fuochi pirotecnici pericolosi, esposti per la vendita al dettaglio accanto ad altra merce altamente infibammabile. I “di”, che erano tenuti “sotto banco”, possono essere maneggiati esclusivamente da persone provvisto di requisiti specifici per uso professionale. Il titolare del negozio è stato denunciato per il reato di abusiva detenzione e vendita di materiale ...