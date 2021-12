Aika | la cagnetta che fa 8 km per andare sulla tomba del padrone

Advertising

qn_lanazione : Aika, la cagnetta che percorre 8 km per andare sulla tomba del padrone. Ma ora un regolamento la esclude dal cimite… -

Ultime Notizie dalla rete : Aika cagnetta

LA NAZIONE

" racconta Giusy " è unadolcissima, mette la zampa sulla tomba e poi si mette a cuccia a terra , come a casa quando stava sotto il letto di papà. Mercoledì mattina il custode ci ha ..." racconta Giusy " è unadolcissima, mette la zampa sulla tomba e poi si mette a cuccia a terra , come a casa quando stava sotto il letto di papà. Mercoledì mattina il custode ci ha ...Accade a Montemurlo. Il custode però ha invitato la padrona a non portare più l'animale dentro il cimitero in quanto è proibito. Appello al sindaco per modificare il regolamento ...Come si chiamano i gatti dell’anime Hello Spank? I loro nomi sono Torakiki (Torakichi nella versione originale) e Micia, la gatta Serina, compagna di classe di Aiko. Spank è un cane bianco con le orec ...