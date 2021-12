Smart working, Brunetta dice no: non si torna indietro, ma resta in piedi un’ipotesi sul tavolo del Governo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nessun ritorno “di massa” allo Smart working per i lavoratori pubblici. Lo ha precisato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo a chiarire cosa succederà d’ora in poi sebbene in un contesto particolarmente delicato sul fronte della pandemia da Coronavirus. Il piano d’azione per le amministrazioni sarebbe già pronto e punta a interventi mirati secondo necessità. Smart working, Brunetta dice no a un ritorno in massa: il lavoro agile secondo necessità Il ritorno allo Smart working di massa per i dipendenti del settore pubblico non ci sarà, nemmeno in caso di ulteriore aumento dei contagi. Il Covid non produrrà un salto indietro sui provvedimenti in materia di lavoro agile che, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nessun ritorno “di massa” alloper i lavoratori pubblici. Lo ha precisato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato, intervenendo a chiarire cosa succederà d’ora in poi sebbene in un contesto particolarmente delicato sul fronte della pandemia da Coronavirus. Il piano d’azione per le amministrazioni sarebbe già pronto e punta a interventi mirati secondo necessità.no a un ritorno in massa: il lavoro agile secondo necessità Il ritorno allodi massa per i dipendenti del settore pubblico non ci sarà, nemmeno in caso di ulteriore aumento dei contagi. Il Covid non produrrà un saltosui provvedimenti in materia di lavoro agile che, ...

