Quarantene e Super Green pass | il comunicato del governo manda in confusione i cittadini Anche sui giornali informazioni contraddittorie

Advertising

fattoquotidiano : Quarantene e Super Green pass: il comunicato del governo manda in confusione i cittadini. Anche sui giornali inform… - lucafaccio : Quarantene e Super Green pass: il comunicato del governo manda in confusione i cittadini. Anche sui giornali inform… - francescade54 : RT @fattoquotidiano: Quarantene e Super Green pass: il comunicato del governo manda in confusione i cittadini. Anche sui giornali informazi… - CordioliMirco : RT @Cortez1958: Quarantene e green pass? treni senza macchinisti, mezzi pubblici senza autisti, aerei senza piloti, ospedali senza medici,… - benjamn_boliche : RT @fattoquotidiano: Quarantene e Super Green pass: il comunicato del governo manda in confusione i cittadini. Anche sui giornali informazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantene Super

Nella grafica sulle nuove, tuttavia, Italia Viva parla di entrata in vigore dal 10 ...gennaio è indicata solo per l'allargamento della platea di attività per cui è necessario avere il...Le nuove norme sulleentrano in vigore subito, lo stesso giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta ... L'estensione delgreen pass è prevista invece a partire dal 10 gennaio . È ..."Disdette nessuna al momento, piuttosto rallentamenti sulle prenotazioni. Buoni segnali anche per l'albergo e il pranzo" ...Il super pass anche sui bus, slitta l’obbligo sul lavoro. Braccio di ferro tra partiti, no Lega-M5s per tutti lavoratori Dovrebbero entrare in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto i ...