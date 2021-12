Pio e Amedeo | forfait allo show di Capodanno Uno dei due comici è in quarantena

Advertising

IlContiAndrea : Capodanno Canale 5 Annalisa, Atzei, Boomdabash, Casillo, Cedraux, Damante, Roby Facchinetti, Fogli, Gemelli Diversi… - dani_lettrice : Pio e Amedeo positivi al covid: il Capodanno di canale 5 è già un successo solo perché non ci saranno loro. - Giu_ggiola : RT @jemenfous_s: Diana Del Bufalo è Pio e Amedeo versione femminile - MaRiASsUnTa_84 : RT @threeamxiety: NÈ AL BANO NÈ PIO E AMEDEO A #capodannoinmusica, DIO CI HA SENTITI - corrmezzogiorno : #Bari Pio e Amedeo danno forfait Niente show al Petruzzelli -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

Dopo Al Bano, che ha annunciato ieri su Instagram di essere risultato positivo al Covid, anchedanno forfait al Capodanno in Musica di Canale 5 , in onda domani sera dal teatro Petruzzelli di Bari. Uno dei due comici - a quanto si apprende - è in quarantena . Assenti per motivi ...Oltre a D'Alessio hanno già dato forfait - e. Tra gli ospiti confermati al momento ci sono: Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Arisa, Orietta Berti, Raf, Cristiano ...Pio e Amedeo non potranno partecipare al Capodanno in onda su Canale 5. La coppia di comici è risultata positiva al Covid. Scopriamo di più.Dopo Al Bano, che ha annunciato ieri su Instagram di essere risultato positivo al Covid, anche Pio e Amedeo danno forfait al Capodanno in Musica di Canale 5, in onda domani sera dal teatro Petruzzelli ...