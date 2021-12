Napoli, non solo Osimhen, anche Elmas è positivo al Covid e resta in Macedonia (Di giovedì 30 dicembre 2021) I contagi per Covid, in casa Napoli, salgono a 3. Dopo Lozano e Osimhen, tocca anche a Elif Elmas. Il club partenopeo lo ha comunicato su Twitter. anche per lui è scattato l’isolamento domiciliare in Macedonia dopo il tampone positivo effettuato ieri sera prima di rientrare in Italia. Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/HJJ2wqXGiR — Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 30, 2021 L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) I contagi per, in casa, salgono a 3. Dopo Lozano e, toccaa Elif. Il club partenopeo lo ha comunicato su Twitter.per lui è scattato l’isolamento domiciliare indopo il tamponeeffettuato ieri sera prima di rientrare in Italia. Eljifè risultatoal-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato innella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/HJJ2wqXGiR — Official SSC(@ssc) December 30, 2021 L'articolo ...

