Marisa Laurito | “La nostra Serata d’Onore per Sergio Bruni | dal teatro Trianon alla Rai”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Una ‘’ per, nel centenario della nascita del cantante napoletano, prodotta e registrata alViviani di Napoli e in onda il primo gennaio su Rai1. “Ho fatto il mio primo disco con lui – ricorda all’AdnKronos con il sorriso, che delè la direttrice artistica – Era molto esigente, mi scelse dopo un provino ma mi fece cantare il brano cento volte… cercava e trovava il pelo nell’uovo perché era un autentico perfezionista e un grande professionista: non a caso era definito come ‘a voce ‘e Napule…”. Parteciperanno diversi artisti per il ‘tributo’ a: da Tosca a Enzo Gragnaniello, da Fausta Vetere anima della ...