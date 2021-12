Lukaku chiede scusa ai tifosi ' amo l' Inter | tornerò'

(Di giovedì 30 dicembre 2021) "Chiedoaidell'perché la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa. Spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all'". Parola di Romeluin ...

Romeluscusa ai tifosi dell'Inter. In una lunga intervista esclusiva a Sky Sport che andrà in onda domani e della quale sono state diffuse alcune anticipazioni, l'attaccante ammette che l'addio ...Chelsea,torna in gol: "Tuchel? Farò tutto ciò che miL'attaccante belga ha parlato a Sky Sport della sua avventura a Milano, con parole che faranno di certo discutere tutto l'ambiente ...(ANSA) – ROMA, 30 DIC – “Chiedo scusa ai tifosi dell’Inter ... del mio cuore di tornare all’Inter”. Parola di Romelu Lukaku in una intervista a Sky in onda domani.