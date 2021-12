(Di giovedì 30 dicembre 2021) Un laboratorio di teatro da record per ilClassico e Musicale "". Lo storico istituto cittadino ha rinnovato il percorso di educazionecondotto in sinergia con l'associazione ...

Advertising

informazionecs : Liceo “Petrarca” e Noidellescarpediverse rinnovano il connubio teatrale - UfficiStampaEgv : Liceo “Petrarca” e Noidellescarpediverse rinnovano il connubio teatrale - Nazione_Arezzo : Il Liceo “Petrarca” ha avviato i progetti del Programma Operativo Nazionale - venti4ore : Il Liceo “Petrarca” ha avviato i progetti del Programma Operativo Nazionale - Nazione_Arezzo : Liceo Petrarca: dal teatro al giornalismo, dai laboratori musicali alla scienza -

Ultime Notizie dalla rete : Liceo Petrarca

LA NAZIONE

Il" si affida all'esperienza dell'attore e regista Riccardo Valeriani dei Noidellescarpediverse che ha dato il via a questo progetto nel 1992 e che, in collaborazione con Samuele ...Il" ha aderito al PON nell'ambito "Apprendimento e socialità" che prevede un totale di quindici progetti diversificati per assecondare ambizioni e prospettive degli studenti. 1 - - > ...Un laboratorio di teatro da record per il Liceo Classico e Musicale “Petrarca”. Lo storico istituto cittadino ha rinnovato il percorso di educazione teatrale condotto in sinergia con l’associazione cu ...Arezzo, 22 dicembre 2021 - Dal teatro al giornalismo, dai laboratori musicali al potenziamento dell’inglese: il Liceo Classico e Musicale “Petrarca” sta attivando i progetti del PON - Programma Operat ...