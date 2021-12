Lajovic: “Non so se Djokovic parteciperà agli Australian Open, è in attesa” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dusan Lajovic ha rilasciato pubblicamente delle dichiarazioni significative in ottica Atp Cup 2022, commentando l’assenza del leader Novak Djokovic. La Serbia affronterà Norvegia, Cile e Spagna nel contesto del girone A, ma senza l’apporto determinante del suo interprete più rappresentativo, il primatista del ranking. Djokovic ritiratosi dall’Atp Cup e a serio rischio forfait per quanto riguarda gli Australian Open; il tutto confermato da Lajovic stesso: “Non è mai la stessa cosa avere o meno il numero 1 al mondo in squadra, c’è una grande differenza tra le due situazioni. Questo potrebbe essere un bene per noi, ma lo vedremo soltanto dopo. Penso che sperasse di esserci e lo speravamo tutti noi, ma non è andata così. Non so perché non Nole non sia qui con noi, non ne abbiamo parlato, ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dusanha rilasciato pubblicamente delle dichiarazioni significative in ottica Atp Cup 2022, commentando l’assenza del leader Novak. La Serbia affronterà Norvegia, Cile e Spagna nel contesto del girone A, ma senza l’apporto determinante del suo interprete più rappresentativo, il primatista del ranking.ritiratosi dall’Atp Cup e a serio rischio forfait per quanto riguarda gli; il tutto confermato dastesso: “Non è mai la stessa cosa avere o meno il numero 1 al mondo in squadra, c’è una grande differenza tra le due situazioni. Questo potrebbe essere un bene per noi, ma lo vedremo soltanto dopo. Penso che sperasse di esserci e lo speravamo tutti noi, ma non è andata così. Non so perché non Nole non sia qui con noi, non ne abbiamo parlato, ...

Advertising

sportface2016 : #ATPCup 2022, #Lajovic: 'Non so se #Djokovic parteciperà agli #AustralianOpen, è in attesa' - Ubitennis : Lajovic: 'Djokovic non sa ancora se potrà giocare l'Australian Open' - infoitsport : ATP Cup: Dusan Lajovic parla dell'assenza di Novak Djokovic “Non ha dato nessuna spiegazione e noi non l'abbiamo ch… - livetennisit : ATP Cup: Dusan Lajovic parla dell’assenza di Novak Djokovic “Non ha dato nessuna spiegazione e noi non l’abbiamo ch… - RicciulliEnrico : #ATPCup | Parla Dusan #Lajovic, colui che guiderà la #Serbia dopo il forfait di Novak #Djokovic: 'Non ci ha detto i… -