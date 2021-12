La dottoressa che non vuole curare i no - vax: 'Ora mi minacciano. Ma sembra marzo 2020' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Viene dalla Val Seriana, una delle zone più duramente colpite nella prima fase della pandemia di Covid, la dottoressa Mara Maffeis , 48 anni, con ambulatori a Ponte Nossa e Premolo: memore di quanto ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Viene dalla Val Seriana, una delle zone più duramente colpite nella prima fase della pandemia di Covid, laMara Maffeis , 48 anni, con ambulatori a Ponte Nossa e Premolo: memore di quanto ...

