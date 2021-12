La battaglia più difficile di Pavan: “Mio figlio ha bisogno del suo papà, gli donerò il midollo” (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ex calciatore di Atalanta e Sampdoria, Simone Pavan, si trova ad affrontare la battaglia più dura. Uno dei suoi figli, Leonardo, 6 anni, è malato di leucemia e sarà ricoverato nei primi giorni dell’anno. L’ex difensore, dunque, ha deciso di provare a salvargli la vita donandogli il midollo, come ha spiegato in un’intervista al Resto del Carlino: “Mio figlio ha bisogno del suo papà. Gli donerò il mio midollo. È in terapia da un anno e mezzo, la chemio è stata devastante. La vita mi ha messo davanti a una prova durissima, ma la forza mi arriva dalla mia famiglia, mai così unita. Siamo dentro e fuori dagli ospedali di continuo. Lottiamo, devo stare vicino a mio figlio. Ho detto no ad alcune proposte, ora la testa è solo per mio ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ex calciatore di Atalanta e Sampdoria, Simone, si trova ad affrontare lapiù dura. Uno dei suoi figli, Leonardo, 6 anni, è malato di leucemia e sarà ricoverato nei primi giorni dell’anno. L’ex difensore, dunque, ha deciso di provare a salvargli la vita donandogli il, come ha spiegato in un’intervista al Resto del Carlino: “Miohadel suo. Gliil mio. È in terapia da un anno e mezzo, la chemio è stata devastante. La vita mi ha messo davanti a una prova durissima, ma la forza mi arriva dalla mia famiglia, mai così unita. Siamo dentro e fuori dagli ospedali di continuo. Lottiamo, devo stare vicino a mio. Ho detto no ad alcune proposte, ora la testa è solo per mio ...

Advertising

civcatt : Lukashenko è sempre stato convinto di avere un «mezzo» per costringere l’UE ad accettare la sua posizione: i… - Linkiesta : Il booster democratico per salvare la nostra Repubblica Non è più tempo di scherzare, Mario Draghi deve completare… - luigideluca_ : RT @ziobaffone: Momento nostalgia: il più grande successo militare italiano dai tempi della battaglia del Solstizio. - sportface2016 : La battaglia più difficile di #Pavan: 'Mio figlio ha bisogno del suo papà, gli donerò il midollo' - 1ltAldo : ormai ho deciso di perdere i follouers me ne sbatto i coglioni a pressione proprio!!! appena sento parlare di guerr… -

Ultime Notizie dalla rete : battaglia più Figlio malato di leucemia, Simone Pavan gli dona il midollo: ''Non ho avuto dubbi'' "E' stata una mazzata" L'ex difensore torna poi sui momenti più difficili: "Abbiamo scoperto la ... Abbiamo iniziato subito la battaglia, sfruttando la presenza a Genova, la città in cui viviamo, dell'...

Leonardo Sciascia e Enzo Tortora, storia di un'amicizia contro il giustizialismo Ciascuno di noi è chiamato in ogni momento a rispondere di fronte al più severo dei tribunali, quello della propria coscienza. E la coscienza va oltre la Storia. Certamente in questa battaglia di ...

Corriere Roma, la storia più letta del 2021: la morte di Claudio Coccoluto, dj e icona dell’house music Corriere Roma "E' stata una mazzata" L'ex difensore torna poi sui momentidifficili: "Abbiamo scoperto la ... Abbiamo iniziato subito la, sfruttando la presenza a Genova, la città in cui viviamo, dell'...Ciascuno di noi è chiamato in ogni momento a rispondere di fronte alsevero dei tribunali, quello della propria coscienza. E la coscienza va oltre la Storia. Certamente in questadi ...