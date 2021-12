Il Paradiso delle Signore 6 | spoiler 6 gennaio | Gemma triste per il passato

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Le puntate de Il6 continuano a riservare ai suoi fedeli telespettatori grandi emozioni e clamorosi colpi di scena. Nel corso della puntata che andrà in onda su Rai Uno, giovedì 62022, l’attenzione sarà principalmente focalizzata su Stefania che per la prima volta affiancherà Marco durante un’intervista rivolta ad una giovane amazzone. All’evento parteciperà anche, che verrà avvolta da alcuni ricordi del. Nel frattempo, Fiorenza incontrerà Flavia, e si renderà conto che la madre di Ludovica non è al corrente di alcuni dettagli importanti riguardanti la vita privata di sua figlia. La riffa organizzata da Vittorio Conti porterà i risultati sperati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento della soap targata Rai ...

La Sesta Stagione de Il Paradiso delle Signore ci ha regalato nuovi e affascinanti personaggi . Tra questi c'è Gemma Zanatta , la futura sorellastra di Stefania, figlia di Veronica la nuova compagna di Ezio Colombo . La