Gigi D’Alessio positivo al Covid | a rischio il Capodanno Rai1

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Brutta tegola per. L’artista ha infatti rivelato di essere risultatoal-19, proprio dopo essersi sottoposto al tampone per partecipare a L’anno che verrà. Purtroppo, come sta spesso accadendo in questi ultimi stralci di 2021, anche il cantautore partenopeo ha dovuto fermarsi, saltando ilRai al quale ha sempre dimostrato di tenere moltissimo.al: come sta ora Come è accaduto per ildi Canale5, anche quello Rai ha iniziato a perdere dei pezzi. Naturalmente,non sarà nel cast di L’anno che verrà. A darne l’annuncio è stato proprio l’artista, attraverso un video che ha pubblicato sui suoi canali ...