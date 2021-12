Epstein | Maxwell guidicata colpevole di reati sessuali

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si è concluso il processo contro Ghislaine, nota per esser stata l'amante del finanziere americano, morto suicida, Jeffrey. La donna è stata giudicatadi aver cospirato per ...

Agenzia_Ansa : Caso Epstein: Ghislaine Maxwell giudicata colpevole. E' il verdetto della giuria dopo quasi 40 ore di camera di con… - Corriere : L’ex compagna di Epstein, Ghislaine Maxwell, condannata per traffico sessuale di minori - Corriere : «Ghislaine Maxwell non avrebbe mai pensato che un giorno queste donne avrebbero avuto il coraggio di uscire allo sc… - CatelliRossella : Caso Epstein, Ghislaine Maxwell è colpevole: 'Ha commesso reati sessuali' - Mondo - ANSA - BlofeldSchwab : RT @ChanceGardiner: Avi Yemini, corrispondente di Rebel News: Ghislaine Maxwell è stata dichiarata colpevole, ma il giudice ordina che tu… -

Nel dipingerel'accusa non ha mai avuto alcuna esitazione: "è stata il braccio destro di", "sapeva bene quello che stava facendo", ha detto il pubblico ministero nella sua arringa ...... la figlia dell'editore britannico Robertè stata dichiarata responsabile di avere reclutato e offerto agli appetiti sessuali dicentinaia di ragazzine e di giovani donne. La, ...L’ex socialite rischia decenni di carcere, la gioia delle vittime: “Sollevate e grate, nessuno è al di sopra della legge” ...Ghislaine Maxwell è colpevole: ha cospirato per anni insieme a Jeffrey Epstein per reclutare e abusare sessualmente di minorenni. Dopo quasi 40 ore di camera di consiglio ...