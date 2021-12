Dividere Xi da Putin costa

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Quando a metà dicembre il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimirsi sono incontrati virtualmente per il loro trentasettesimo summit sin dal 2013, l’atmosfera era quella di due vecchi amici che parlano male dei nemici in comune. Cina e Russia, pur non avendo un’alleanza formale, hanno costruito negli ultimi anni un’intesa inedita, fatta di esercitazioni militari congiunte, solidarietà, accesso privilegiato ai rispettivi mercati, cooperazione scientifica e tecnologica. Xi Jinping ha detto che i due paesi si “sostengono a vicenda su questioni che riguardano gli interessi fondamentali l’uno dell'altro e la salvaguardia della dignità di entrambi”, eha replicato che questa amicizia “è un esempio di relazioni bilaterali del Ventunesimo secolo”. In effetti, le due potenze euroasiatiche hanno diverse cose in comune e interessi ...