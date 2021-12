Disordini ‘no vax’ a Palermo, Ordine avvocati: fatti gravi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo "prende le distanze" da quanto accaduto nella giornata di oggi al Centro Vaccinale La Torre di Palermo. Con "presunti avvocati no vax, come riportato dagli organi di stampa" che "hanno fatto irruzione al centro vaccinale 'La Torre', con lo specifico intento di protestare e ostacolare la campagna vaccinale".Il presidente Antonello Armetta sottolinea: "Apprendiamo con grande sgomento le notizie relative ai fatti di cronaca riportati dalla stampa palermitana, che vedrebbero protagonisti presunti avvocati intenti ad ostacolare la campagna vaccinale presso l'hub del centro commerciale La Torre. Non sappiamo se si tratti effettivamente di avvocati, naturalmente stiamo procedendo ad effettuare le verifiche. ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Consiglio dell'deglidi"prende le distanze" da quanto accaduto nella giornata di oggi al Centro Vaccinale La Torre di. Con "presuntino vax, come riportato dagli organi di stampa" che "hanno fatto irruzione al centro vaccinale 'La Torre', con lo specifico intento di protestare e ostacolare la campagna vaccinale".Il presidente Antonello Armetta sottolinea: "Apprendiamo con grande sgomento le notizie relative aidi cronaca riportati dalla stampa palermitana, che vedrebbero protagonisti presuntiintenti ad ostacolare la campagna vaccinale presso l'hub del centro commerciale La Torre. Non sappiamo se si tratti effettivamente di, naturalmente stiamo procedendo ad effettuare le verifiche. ...

