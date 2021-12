Digitale terrestre: tutte le regioni che devono risintonizzare il segnale a partire dal 3 gennaio 2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) A partire dal 3 gennaio 2022, in molte regioni del nord Italia, sarà necessario risintonizzare i televisori. Chi non ha un decoder o un televisore HD, dovrà comprare uno nuovo. La fase che inizierà tra pochi giorni si concluderà il 9 marzo, ma già dal 9 febbraio ci sarà il via per la seconda parte del passaggio. Digitale terrestre: chi deve cambiare il decoder o il televisore Per continuare a vedere i canali del Digitale terrestre, dal 3 gennaio 2022, sarà necessario risintonizzare i canali tv. Come ricorda adnkronos, per le persone che non dispongono di decoder o televisori HD, sarà possibile acquistarne uno nuovo, usufruendo degli incentivi messi a disposizione dal Mise. Per ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Adal 3, in moltedel nord Italia, sarà necessarioi televisori. Chi non ha un decoder o un televisore HD, dovrà comprare uno nuovo. La fase che inizierà tra pochi giorni si concluderà il 9 marzo, ma già dal 9 febbraio ci sarà il via per la seconda parte del passaggio.: chi deve cambiare il decoder o il televisore Per continuare a vedere i canali del, dal 3, sarà necessarioi canali tv. Come ricorda adnkronos, per le persone che non dispongono di decoder o televisori HD, sarà possibile acquistarne uno nuovo, usufruendo degli incentivi messi a disposizione dal Mise. Per ...

