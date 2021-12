Delia Duran non entra più al Grande Fratello: Ecco il motivo assurdo. Deianira svela il retroscena choc (Di giovedì 30 dicembre 2021) Brutto imprevisto per Delia Duran. Stando a quanto spifferato su Instagram dall’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, l’attrice e modella venezuelana non entrerà più al Grande Fratello Vip. Almeno per le prossime settimane. La “moglie” di Alex Belli era stata scelta come nuova concorrente della sesta edizione del reality show dopo aver alimentato per mesi le dinamiche dello show con la sua rivalità con Soleil Sorge. A quanto pare Delia Duran ha scoperto Durante questo periodo di isolamento pre-ingresso di essere positiva al Covid-19. Dunque è saltato all’ultimo, per motivi di salute, il suo arrivo nel bunker di Cinecittà che era previsto per lunedì 3 gennaio. Un arrivo su cui autori e telespettatori puntavano molto per animare il gioco, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 dicembre 2021) Brutto imprevisto per. Stando a quanto spifferato su Instagram dall’influencer ed esperta di gossipMarzano, l’attrice e modella venezuelana non entrerà più alVip. Almeno per le prossime settimane. La “moglie” di Alex Belli era stata scelta come nuova concorrente della sesta edizione del reality show dopo aver alimentato per mesi le dinamiche dello show con la sua rivalità con Soleil Sorge. A quanto pareha scopertote questo periodo di isolamento pre-ingresso di essere positiva al Covid-19. Dunque è saltato all’ultimo, per motivi di salute, il suo arrivo nel bunker di Cinecittà che era previsto per lunedì 3 gennaio. Un arrivo su cui autori e telespettatori puntavano molto per animare il gioco, ...

Advertising

Novella_2000 : Delia Duran, salta l'ingresso al #GFVip a causa del covid? Ora parla lei e pubblica delle prove - Cristinachioda2 : Se veramente entra Delia Duran state rischiando il fondo.. #GrandeFratelloVip prima si parlava della storia dei VI… - gioacchinobpb12 : L'inserto: Delia Duran gravissime accuse: 'Mi ha proposto una cosa a tre...'. - SusyMely1 : RT @Viperissima_: Delia Duran per il momento non potrà entrare al #GFvip perché positiva al Covid. Pare che abbia contratto la variante Bel… - infoitcultura : Gf Vip 6, slitta l’ingresso di Delia Duran per Covid? La verità della modella -