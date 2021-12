Dakar 2022 in tv | su che canale vederla Programma | calendario delle 12 tappe | highlights giornalieri

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilsta per arrivare e sarà laad accoglierlo. Il più famoso rally raid del mondo prenderà il via dal 1° gennaio e terminerà il 14 gennaio in quella che sarà la 44ma edizione. Sarà ancora una volta l’Arabia Saudita teatro dell’evento, per la terza volta consecutiva. La competizione prenderà il via da Gedda il 1° gennaio con il prologo di 19 km e terminerà dopo 12nella stessa città il 14. La partenza della prima prova speciale è prevista ad Ha’il. Nello specifico vi sarà solo un giorno di riposo, l’8 gennaio a Ryad. Le categorie in ballo saranno le seguenti: le auto, le moto, i camion, i quad, i Side-by-Side, i prototipi leggeri e le auto storiche nella categoria Classic, introdotta nel 2021. I piloti iscritti allasono 1.065 tra piloti e co-piloti, per un totale di 578 ...