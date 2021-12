Da Aifa via libera alla pillola anti-Covid Merck e all'antivirale remdesivir (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato due antivirali, molnupiravir e remdesivir, per il trattamento di pazienti Covid non ospedalizzati con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo della malattia grave. Lo rende noto l’Aifa. Il molnupiravir è un antivirale orale (autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con Decreto del Ministero della Salute del 26 novembre 2021) il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell’assunzione di 4 compresse (da 200 mg) 2 volte al giorno, è di 5 giorni. La determinazione Aifa ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco () ha autorizzato duevirali, molnupiravir e, per il trattamento di pazientinon ospedalizzati con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitche rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo della malattia grave. Lo rende noto l’. Il molnupiravir è unvirale orale (autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con Decreto del Ministero della Salute del 26 novembre 2021) il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell’assunzione di 4 compresse (da 200 mg) 2 volte al giorno, è di 5 giorni. La determinazione...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera di Aifa al vaccino antiCovid Novavax. Negli over 18 efficacia del 90% nel prevenire la malattia #ANSA - MediasetTgcom24 : Terza dose sarà anticipata a 4 mesi: si attende il via libera dell'Aifa #omicron - TgLa7 : ??#Vaccino: da #Aifa via libera al monodose #Novavax ?? - Italia_Notizie : Via libera di Aifa alla pillola Merck: dal 4 gennaio verrà distribuita alle Regioni - alian_maria : RT @Fata_Turch: NEWS NEWS Via libera dell'Aifa alla pillola anti-Covid di Merck: le cose da sapere -