(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "La misura dellaprecauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al-19". Si legge nelladel decreto. "Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo ...

Advertising

TV7Benevento : **Covid: bozza dl, 'prezzi calmierati Ffp2 fino al 31 marzo'**... - TV7Benevento : Covid: bozza dl, quarantena o autosorveglianza cessano con tampone... - TV7Benevento : Covid: bozza dl, ecco tutte le attività con super green pass dal 10 gennaio... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bozza

Corriere della Sera

È quanto emerge dalladel decreto, secondo cui la cessazione della quarantena o dell'auto - sorveglianza consegue all'esito negativo di un test rapido o molecolare, anche presso centri ...È di 5 articoli ladel nuovo decretoapprovato ieri dal Consiglio dei ministri, che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale tra oggi e domani ed entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione. Il ...Roma, 30 dic. "La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guari ...Roma, 30 dic. "Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso ...