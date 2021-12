Covid-19, il Barcellona è un cluster: 10 positivi, i nomi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Covid-19 è tornato prepotentemente ad impossessarsi del mondo del calcio. In tutta Europa i club stanno comunicando diverse positività e in alcuni si può parlare di veri e propri cluster. Anche il Barcellona, prossimo avversario del Napoli, è “pieno” di casi, gli ultimi scoperti proprio nelle giornata di oggi. Covid-19 BarcellonaBarcellona, 10 positivi al Covid-19 Nella mattinata, il Barcellona ha comunicato la positività di Sergiño Dest, Philippe Coutinho e Ez Abde. I tre calciatori si vanno ad aggiungere ai già positivi Dembelé, Umtiti, Gavi, Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba e Balde emerse nei giorni scorsi. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il-19 è tornato prepotentemente ad impossessarsi del mondo del calcio. In tutta Europa i club stanno comunicando diversetà e in alcuni si può parlare di veri e propri. Anche il, prossimo avversario del Napoli, è “pieno” di casi, gli ultimi scoperti proprio nelle giornata di oggi.-19, 10al-19 Nella mattinata, ilha comunicato latà di Sergiño Dest, Philippe Coutinho e Ez Abde. I tre calciatori si vanno ad aggiungere ai giàDembelé, Umtiti, Gavi, Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba e Balde emerse nei giorni scorsi.

Advertising

poli_flo : il Barcellona ha 10 positivi e l'Atletico mi pare 5, in serie A e in premier lo stesso, però il calcio non è per ni… - infoitsport : UFFICIALE - Cluster Barcellona, sale a 10 il numero di positivi al Covid-19: tutti i nomi - gianpi36590925 : RT @marifcinter: #Covid, 10 positivi al Barcellona, 5 positivi all'Atletico Madrid - JoviAcm : RT @calcioesport360: ?????? Altri positivi al Covid-19 nel #Barcellona, si tratta di #Dest, #Coutinho e #Abde. Sono 10 in totale. - tuttoatalanta : Focolaio Barcellona, 10 giocatori positivi al Covid-19: tutti i nomi -