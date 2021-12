Cosa devo fare se ho un contatto con un positivo? Domande e risposte (Di giovedì 30 dicembre 2021) Come cambiano le regole sulla quarantena? Con l'ultimo decreto il governo ha accolto la richiesta delle Regioni di ridurre il periodo di isolamento almeno per i vaccinati per evitare di paralizzare il Paese. Insieme alle nuove regole sulla... Leggi su europa.today (Di giovedì 30 dicembre 2021) Come cambiano le regole sulla quarantena? Con l'ultimo decreto il governo ha accolto la richiesta delle Regioni di ridurre il periodo di isolamento almeno per i vaccinati per evitare di paralizzare il Paese. Insieme alle nuove regole sulla...

Advertising

PrimeVideoIT : Questo è per tutti quelli che: Oggi non posso, devo fare una cosa importante La cosa importante: - er_pasca : @PippoVignola @kravotz @_flyingoat_ @marco_rogerio_ Io tifo Juve, punto. Per puro orgoglio delle mie origini, sempl… - IsmaelQBastida : @CampbellLeva quando e quel momento? e cosa devo fare pero avere quel momento? - meenoo___ : @AmirOma57419907 Buon per te. Opinioni o meno, non capisco cosa faccia ridere in questo video. Sarà che mi piace al… - Gigi67896318 : @Massi1926 @Azzurraluna410 @sscnapoli @victorosimhen9 Per la cronaca 60 milioni di italiani non hanno avuto il Covi… -