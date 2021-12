Caso Pipitone, al processo per Maria Angioni chiamati 14 testimoni (Di giovedì 30 dicembre 2021) , alcuni dei quali potrebbero chiarire molti punti in sospeso Il prossimo 10 gennaio si terrà l’udienza del processo che vede imputata l’ex pm Maria Angioni, che abbiamo visto negli ultimi mesi al centro della cronaca per le sue teorie sul rapimento della piccola Denise Pipitone. Il processo si terrà davanti al giudice monocratico del Tribunale di Marsala, che ha ammesso in aula anche le telecamere di Quarto Grado. Nel processo sono state chiamate 14 persone che a vario titolo hanno avuto un ruolo nelle indagini sulla scomparsa della piccola Denise e che, oggi, potrebbero chiarire dei dubbi rimasti in sospeso. Commissione d’inchiesta sulla scomparsa di #DenisePipitone. Oggi in commissione Affari costituzionali sono stati votati tutti gli emendamenti. E’ disponibile il ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) , alcuni dei quali potrebbero chiarire molti punti in sospeso Il prossimo 10 gennaio si terrà l’udienza delche vede imputata l’ex pm, che abbiamo visto negli ultimi mesi al centro della cronaca per le sue teorie sul rapimento della piccola Denise. Ilsi terrà davanti al giudice monocratico del Tribunale di Marsala, che ha ammesso in aula anche le telecamere di Quarto Grado. Nelsono state chiamate 14 persone che a vario titolo hanno avuto un ruolo nelle indagini sulla scomparsa della piccola Denise e che, oggi, potrebbero chiarire dei dubbi rimasti in sospeso. Commissione d’inchiesta sulla scomparsa di #Denise. Oggi in commissione Affari costituzionali sono stati votati tutti gli emendamenti. E’ disponibile il ...

Advertising

361_magazine : Caso Pipitone, al processo per Maria Angioni chiamati 14 testimoni - zazoomblog : Denise Pipitone caso archiviato dopo il processo per accusa: il triste epilogo per la famiglia - #Denise #Pipitone… - leo_pipitone : RT @borghi_claudio: In Germania non c'è mai stato nessun 'lockdown per i non vaccinati' ma solo una specie di supergreenpass per alcuni ese… - LiveSicilia : Denise Pipitone, il caso non è chiuso: si continua a indagare - infoitcultura : Chi l’ha visto, anticipazioni del 22 dicembre: svolta sul caso Denise Pipitone -