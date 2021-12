Calciomercato Venezia, colpo a centrocampo: in arrivo Cuisance (Di giovedì 30 dicembre 2021) Calciomercato Venezia, la squadra lagunare è vicinissima a mettere sotto contratto Cuisance, centrocampista del Bayern Monaco Come riferito da Gianluca Di Marzio, il Venezia è ad un passo dal mettere sotto contratto Michaël Cuisance, centrocampista di proprietà del Bayern Monaco, dove però non ha trovato lo spazio desiderato. colpo che si dovrebbe chiusdere sulla base di 3/4 milioni di euro, con il 22enne francese già in città per svolgere le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021), la squadra lagunare è vicinissima a mettere sotto contratto, centrocampista del Bayern Monaco Come riferito da Gianluca Di Marzio, ilè ad un passo dal mettere sotto contratto Michaël, centrocampista di proprietà del Bayern Monaco, dove però non ha trovato lo spazio desiderato.che si dovrebbe chiusdere sulla base di 3/4 milioni di euro, con il 22enne francese già in città per svolgere le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato Venezia: 10 milioni per Cuisance

Alla fine però è prevalsa la volontà del ragazzo che ha preferito Venezia alla Russia. In corsa per il giocatore c'erano anche Metz e Lorient che però avevano proposto al Bayern solo un prestito.

