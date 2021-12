Alexa di Amazon e il dramma di una bimba di 10 anni (Di giovedì 30 dicembre 2021) Alexa, l’assistente personale dotato di AI di Amazon, comincia a perdere colpi. Ieri un’allarmata genitrice ha infatti denunciato il dispositivo. Alexa avrebbe proposto una strana “sfida” a una bambina: toccare con un centesimo una presa della corrente scoperta. Non è la prima volta che l’assistente vocale di Amazon si permette consigli pericolosi agli utenti. L’ultimo svarione del dispositivo è diventato virale sui social, tanto che anche Amazon ha dovuto ammettere il problema. Kristin Livdahl, così si chiama la madre della bimba, ha denunciato Alexa e la sua superficialità. La strana sfida di Alexa Alexa è l’assistente virtuale sviluppato da Amazon nel 2014…Secondo la donna la risposta di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 dicembre 2021), l’assistente personale dotato di AI di, comincia a perdere colpi. Ieri un’allarmata genitrice ha infatti denunciato il dispositivo.avrebbe proposto una strana “sfida” a una bambina: toccare con un centesimo una presa della corrente scoperta. Non è la prima volta che l’assistente vocale disi permette consigli pericolosi agli utenti. L’ultimo svarione del dispositivo è diventato virale sui social, tanto che ancheha dovuto ammettere il problema. Kristin Livdahl, così si chiama la madre della, ha denunciatoe la sua superficialità. La strana sfida diè l’assistente virtuale sviluppato danel 2014…Secondo la donna la risposta di ...

Advertising

AccountsAmazon : L’assistente vocale Amazon Alexa ha sfidato una bambina a infilare una moneta in una presa elettrica - AndreaLompio53 : Bimbi e tecnologia. 'Dai, Alexa: sfidami a fare qualcosa!' 'OK. Inserisci il caricabatterie nella presa elettrica… - esseasterisco : @ecomstation1 @nuntereggecchiu @Marteena84 Ma certo. Alexa, che è un prodotto Amazon a cui devi essere registrato (… - JunipersV : Come nei peggiori film di fantascienza quando le macchine si rivoltano contro gli uomini .. 'Alexa dice alla bambin… - jimihendrix1980 : Ecco qua che succede a rendere le intelligenze artificiali 'divertenti'! ?? -