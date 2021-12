Agriturismi | Coldiretti | 200mila presenze ma disdette e numeri inferiori a prima della pandemia

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono oltregli ospiti a tavola per Capodanno negliitaliani, “spinti dalla voglia di festeggiare fuori casa senza rinunciare alla maggiore sicurezza garantita delle strutture di campagna, con dimensioni più contenute e un minor numero di posti a tavola che riducono il rischio di assembramenti e contagi”. Lo rileva lache stima, a causa dellesuperiori al 25%,comunque. “Assieme alla ricerca di sicurezza e al boom delle vacanze di prossimità nei piccoli borghi a far scegliere l’agriturismo è soprattutto la capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche nel tempo anche grazie – continua– alla professionalità i ...

Advertising

AgenziaFood : Secondo @coldiretti il Covid ha dimezzato il fatturato degli #agriturismi - NewSicilia : #Newsicilia Questo quanto emerge da un'analisi effettuata da #Coldiretti #Sicilia - News24Italy : #Clienti dimezzati negli agriturismi a Capodanno per la paura del contagio - coldirettisicil : Disdette negli agriturismi dopo l'impennata dei casi di Covid, Coldiretti: 'Perdite di fatturato dell'80%' - PalermoToday : Disdette negli agriturismi dopo l'impennata dei casi di Covid, Coldiretti: 'Perdite di fatturato dell'80%'… -

Ultime Notizie dalla rete : Agriturismi Coldiretti

L'avanzare dei contagi e le nuove restrizioni hanno congelato le prenotazioni neglidella lucchesia per Capodanno e per il ponte della Befana . Il cauto ottimismo di appena ...di...... solo il 14% dei cittadini ha deciso " rileva la" di festeggiare al ristorante, dividendosi tra locali di fascia alta, trattorie e osterie,, pizzerie o altri tipi di attività, ...Bene l'arrivo dei contributi agli agriturismi e a tutte le strutture ricettive turistiche duramente colpiti dalle misure restrittive per arginare ...Sono oltre 200mila gli ospiti a tavola per Capodanno negli agriturismi italiani, “spinti dalla voglia di festeggiare fuori casa senza rinunciare alla maggiore sicurezza garantita delle strutture di ca ...