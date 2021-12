Agnelli e Zhang spalle al muro: decisione drastica in arrivo (Di giovedì 30 dicembre 2021) La nuova ondata di contagi per Covid ha spinto il calcio a prendere provvedimenti. Adesso Inter e Juve pensano al rinvio della Supercoppa. La variante Omicron si sta abbattendo come un uragano sul paese e sul calcio. Le squadre devono fare la conta dei positivi o comunque dei calciatori in isolamento a causa di contatti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 dicembre 2021) La nuova ondata di contagi per Covid ha spinto il calcio a prendere provvedimenti. Adesso Inter e Juve pensano al rinvio della Supercoppa. La variante Omicron si sta abbattendo come un uragano sul paese e sul calcio. Le squadre devono fare la conta dei positivi o comunque dei calciatori in isolamento a causa di contatti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

