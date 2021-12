Ultimo dell'anno a teatro con La Nave (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il teatro in vernacolo fiorentino è più forte del Covid e la compagnia teatrale La Nave conferma lo spettacolo dell'Ultimo dell'anno che avrà inizio alle 21,30, insieme alla programmazione prevista la ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilin vernacolo fiorentino è più forte del Covid e la compagnia teatrale Laconferma lo spettacoloche avrà inizio alle 21,30, insieme alla programmazione prevista la ...

Advertising

acmilan : Goal of the month for December ?? And the winner is @Ibra_official ?? È di Zlatan il miglior gol dell’ultimo mese… - Agenzia_Ansa : A trent'anni dalla fine dell'Unione Sovietica, l'ultimo presidente dell'Urss Mikhail Gorbaciov rivela:' Se fosse st… - Tg3web : I dati dell'ultimo bollettino epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità non lasciano dubbi: chi ha ricevuto… - Bea54587739 : Buon pomeriggio ??Le storie di Stefania sono come un antidepressivo ??Intanto sembra che x l'ultimo dell'anno sia già… - Sandro_sr74 : Nel mese di dicembre +46% ricoverati #novax, mentre raddoppia quello degli under18: sono i numeri impressionanti de… -